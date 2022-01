Canicattì, muoiono a distanza di 12 giorni madre e figlio no vax

Una donna ultrasettantenne di Canicattì è morta dodici giorni dopo il figlio, imprenditore di 47 anni: entrambi erano contrari alle vaccinazioni come un’altra donna, figlia e sorella dei due defunti.

Si erano infettati nel periodo natalizio

Tutti e tre erano risultati contagiati dal Covid in pieno periodo natalizio. Le condizioni più gravi però erano state diagnosticate per l’uomo e per la mamma. L’altro familiare pur essendo con i sintomi tipici del Coronavirus non era apparsa così grave. Il primo a morire era stato l’uomo, lo scorso 18 gennaio. Ieri sera è venuta a mancare anche la mamma. I due non vivevano insieme ma si frequentavano quotidianamente. L’uomo ha lasciato moglie e due figli in tenera età che per fortuna non avrebbero contratto il virus al contrario del familiare che circa un anno fa era risultato positivo ma aveva superato la malattia tanto da continuare a restare fermo nelle proprie idee.

