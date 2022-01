Strage di Licata, ancora tempo per le autopsie: l'esame anche sul corpo del killer

Si è svolta l'autopsia sul corpo di Diego Tardino, l'uomo ucciso con tutta la sua famiglia a Licata dal fratello, Angelo Tardino. Nei prossimi giorni, tra lunedì e martedì, si dovrebbero svolgere anche le autopsie anche delle altre vittime, compresa quella del killer, che si è sparato un colpo in testa dopo aver commesso la strage, con codici colpi sparati con pistole diverse, una carneficina spietata e che non si è fermata di fronte a niente, nemmeno ai bambini, suoi nipoti.

I tempi dello svolgimento dell’autopsia potrebbero dilatarsi a causa dell’alto numero di colpi di pistola che Angelo Tardino avrebbe sparato sul fratello Diego, 44 anni, sulla cognata Alexandra, 40 anni, e poi sui nipoti Vincenzo e Alessia, 15 anni. I corpi si trovano ancora in obitorio.

Angelo Tardino avrebbe sparato, contro il fratello Diego, quasi un caricatore intero. Poi, infatti, avrebbe utilizzato altre due pistole per colpire le altre tre vittime e poi spararsi un colpo alla tempia, nonostante il tentativo dei carabinieri di dissuaderlo: "Ho ucciso mio fratello, cosa esiste di più brutto?".

Nell’aula magna del liceo Linares di Licata s'è svolta una veglia di preghiera in memoria di Alessia. Al centro di un palco i compagni di classe hanno posizionato la foto di una sorridente Alessia ed accanto fiori, disegni, pensieri e ancora altre immagini. E’ stata una veglia di preghiera per condividere il dolore e la disperazione per «una perdita frutto di follia», è stato scritto su un cartellone.

