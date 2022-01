Sta crollando l'antica torre di avvistamento di Porto Paolo di Menfi

L’antica torre di avvistamento a Porto Palo di Menfi è a rischio crollo. Il violento nubifragio che nello scorso novembre ha colpito la provincia di Agrigento e le successive piogge alluvionali, hanno provocato un grave evento franoso nel costone della nota località balneare di Menfi, Porto Palo. C’è un cedimento che si aggrava di giorno in giorno e rischia di determinare ulteriori danni per le abitazioni e per l’antica torre cinquecentesca simbolo identitario del territorio. «Bisogna intervenite subito prima che sia troppo tardi e che accada l’irreparabile». A dichiararlo è stato lo storico dell’arte Tanino Bonifacio che è intervenuto, dopo aver visto la gravità della situazione, lanciando un appello alle autorità competenti.

