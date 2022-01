Licata, la polizia controlla il green pass e scopre un ricercato di Campobello

A Licata la polizia, durante i controlli in un bar per accertare il possesso del green pass, ha identificato tra i clienti un sessantasettenne ricercato con a carico un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni penali della procura di Roma nel 2016 a seguito di condanna definitiva per riciclaggio.

Al provvedimento non era mai stata data esecuzione per l’irreperibilità dell’uomo, di Campobello di Licata. Gli agenti del commissariato lo hanno condotto nel carcere di San Cataldo per scontare la pena di un anno e 10 mesi di reclusione.

