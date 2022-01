Canicattì: 81enne trovata morta in casa, nessuno aveva sue notizie da giorni

Aveva deciso di vivere da sola, nonostante l'età e gli acciacchi e al momento della morte nessuno era con lei. Sembra l'ennesimo dramma della solitudine quello che si è consumato a Canicattì, in provincia di Agrigento: una 81enne della quale non si avevano più notizie è stata trovata morta in casa.

Ma come ha raccontato un familiare ai vigili del fuoco, la donna aveva scelto di vivere da sola, perchè autosufficiente. L'81enne stava bene ed era autonoma e proprio per questo aveva deciso di trascorrere le giornate in solitudine.

I familiari, preoccupati della mancanza di notizie da alcuni giorni, hanno allertato i pompieri che hanno aperto la porta e trovato la pensionata priva di vita. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno perlustrato la casa per capire se all'interno fosse entrato qualcuno e il medico legale che ha accertato che la donna è morta per cause naturali.

