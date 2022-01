Nuovi sbarchi a Lampedusa, in 109 approdano nella notte e ora arriva la Mare Jonio

Proseguono gli sbarchi a Lampedusa. Nella notte 109 migranti di varie nazionalità sono approdati sull'isola. La Capitaneria di Porto ha prima intercettato un’imbarcazione sulla quale si trovavano 23 persone, a circa 10 miglia dalla costa. Successivamente altri 86 migranti, provenienti da Bangladesh, Egitto, Sudan e Nigeria sono arrivati in porto. Dopo il triage sanitario, sono stati trasferiti nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano al momento oltre 500 persone.

E’ stato inoltre autorizzato lo sbarco di 142 dei migranti soccorsi dalla Mare Jonio a Lampedusa (Ag). Gli altri 70 arriveranno invece, in serata, a Pozzallo (Rg), sulle motovedette della Guardia costiera: le operazioni di trasbordo sono già in corso davanti alla costa di Lampedusa. Da giorni la nave della Ong chiede un porto sicuro per gli oltre 200 migranti a bordo e ieri la situazione si è sbloccata.

© Riproduzione riservata