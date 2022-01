Ribera: 36enne marocchino derubato e picchiato, sorpreso in una cantina dove vive

Calci e pugni per rubargli il cellulare. Vittima dell'aggressione un 36enne di nazionalità marocchina, disoccupato che da anni vive a Ribera. L'uomo è stato picchiato ed è finito in ospedale, riportando vari traumi. Non rischia la vita.

Il 36enne è stato raggiunto all'interno di una cantina, dove vive, da un uomo che lo ha sorpreso, minacciato ed è riuscito a farsi consegnare tutti i soldi che aveva. Il migrante ha opposto resistenza e a quel punto è stato preso a schiaffi, pugni e calci.

Il ladro è riuscito a rubare soltanto il telefonino del marocchino e scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri e il 118. I sanitari lo hanno medicato e trasferito in ospedale. Le indagini sono affidate ai carabinieri che tenteranno di identificare l'aggressore.

