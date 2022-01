Canicattì, arrivano seimila avvisi di pagamento per Tari e Imu

Sono circa seimila i nuovi avvisi di accertamento che arriveranno nelle prossime settimane nelle case dei cittadini di Canicattì. Gli avvisi si riferiscono al pagamento della Tassa rifiuti e dell’Imu due tasse relative all’anno 2016 per parziali lo totali omessi versamenti. Si tratta in pratica del risultato di accertamento a posteriori compiuto dai diversi uffici Tributi del Comune di Canicattì su quanto dovuto in merito al 2016 dai cittadini per la diversa tipologia di imposta e tassa.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Enzo Gallo

