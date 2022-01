Il 10eLotto distribuisce premi in Sicilia: 50 mila euro a Sinagra, 30 mila a Sciacca

Il 10eLotto fa sorridere la Sicilia. Nel concorso dell’11 gennaio, come riporta Agipronews, in regione sono state centrate due vincite per un totale di 80 mila euro: la prima è arrivata a Sinagra, in provincia di Messina, dove un giocatore ha centrato un 9 Oro da 50 mila euro mentre la seconda ha premiato un giocatore di Sciacca, in provincia di Agrigento, con un 8 Doppio Oro da 30 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,7 milioni di euro per un totale di quasi 112 milioni da inizio anno.

