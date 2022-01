Vandali alla Scala dei Turchi, deturpata ancora la marna con vernice rossa

Ancora vandali alla Scala dei Turchi. Qualcuno, utilizzando vernice rossa e polvere da intonaco, ha deturpato la marna bianca della nota scogliera di Realmonte.

Dopo la segnalazione, i carabinieri della stazione cittadina e della compagnia di Agrigento sono giunti sul posto per verificare quanto fosse accaduto.

"Con della polvere colorata hanno cosparso tutta la marna - è la denuncia dell'associazione ambientalista Mareamico su Facebook -. E' uno sfregio che deve essere punito severamente". In questo caso, tra l'altro i vandali hanno utilizzato anche una polvere che si scioglie in acqua per verniciare esterni.

Sul caso la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per danneggiamento di beni avente valore paesaggistico. I carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per risalire ai responsabili. La Procura, inoltre, ha disposto esami anche sul materiale utilizzato per deturpare la marna.

© Riproduzione riservata