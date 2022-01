Mafia, l'ex avvocato Porcello conferma ai pm agrigentini: «Voglio collaborare»

L’ex avvocato Angela Porcello, arrestata nella maxi inchiesta «Xydi» con l’accusa di essere la «cassiera» e «consigliori» del mandamento mafioso di Canicattì che sarebbe stato retto dal compagno mafioso Giancarlo Buggea, dopo il nuovo annuncio di volere collaborare con la giustizia, sceglie il nuovo difensore. Ieri mattina, dall’ufficio matricole del carcere dove è detenuta da undici mesi, ha formalizzato l’incarico al penalista Giuseppe Scozzari. La nomina arriva a pochi giorni dalla ripresa dell’udienza preliminare, fissata per lunedì, che era stata rinviata il 27 dicembre proprio in seguito alla sua rinnovata decisione di collaborare con la giustizia. Nei mesi scorsi aveva provato a collaborare facendo nomi e cognomi e raccontando pure di un omicidio irrisolto venendo, però, «bocciata» dai pm per la scarsa consistenza delle sue rivelazioni.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Gerlando Cardinale

