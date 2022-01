Ribera, netturbini positivi al Covid: rallenta la raccolta rifiuti

La società pubblica Riberambiente ha annunciato disservizi considerati inevitabili nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti a causa dei netturbini colpiti da Covid a Ribera.

Sono numerose, in questi giorni, le assenze di personale dovute ai casi positivi che sono stati accertati. «A tali assenze - ha detto l’amministratore unico Francesco Tramuta - si farà fronte, nei prossimi giorni, tramite assunzioni di esterni previsti dal lavoro interinale, a tempo determinato». Al tempo stesso, inevitabilmente, i lavoratori non contagiati hanno accettato di svolgere turni aggiuntivi. La società «Riberambiente», che ha annunciato il massimo impegno a garantire i servizi essenziali, ha affisso un manifesto per le vie cittadine chiedendo pazienza e collaborazione ai cittadini per i disservizi: «Siamo i primi a volere la nostra cittadina pulita, ma dobbiamo anche fare i conti con la forte criticità connessa con la diffusione del virus, peraltro in aumento».

A Ribera su 18 mila abitanti al momento ci sono 400 contagiati, e la scorsa settimana il presidente della Regione Musumeci ha istituito la «zona arancione».

