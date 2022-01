Sciacca, la parola fine al Carnevale 2020: vince il carro «Volere Volare»

L’associazione «E ora li femmi tu» con il carro allegorico «Volere volare» si è aggiudicata l’edizione 2020 del Carnevale di Sciacca. È l’edizione che non si era ancora chiusa con la valutazione della giuria e l’assegnazione dell’intero premio alle associazioni che hanno realizzato i carri allegorici per il tragico incidente costato la vita al piccolo Salvatore Sclafani. Poi la pandemia ha bloccato tutto sia nei mesi successivi del 2020 che nel 2021.

La giuria, presieduta da Davide Catagnano e composta da Lea Fisco, Gianmarco Aulino, Franco Bruno, Salvatore Randazzo e Ignazio Marino, chiamata a valutare le esibizioni dei gruppi durante le due serate svolte a porte chiuse presso il club Alicudi di Sciaccamare e il resto delle voci tramite filmati e video, ha così assegnato la vittoria al carro allegorico «Volere Volare». Secondo posto per «Io non ho paura» dell’associazione «La nuova Isola». Al terzo «Missione Bilbao» dell’associazione culturale «Saranno famosi», al quarto «All’ultimo respiro» dell’associazione «Le nuove evoluzioni» e all’ultimo posto «Doppio joker» dell’associazione «Archimede». Mancava l’assegnazione del premio alle associazioni che dipende dalla posizione in classifica e così adesso al carro primo classificato andranno complessivamente 27.500 euro e al secondo 26.500. Al terzo classificato 23.500 e al quarto 22.500. Per il quinto classificato 20 mila euro. Al Peppe Nappa, il carro che apre la sfilata, 9 mila euro. Il tutto, per un totale di 129 mila euro. Ai carri di fascia B, che hanno preferito non partecipare all’esibizione a Sciaccamare con i propri gruppi mascherati, 11 mila euro al primo classificato e 10 mila al secondo per un totale di 21 mila euro. Il futuro della festa, così come si è svolta fino a quella prima serata del 2020, difficilmente potrà svolgersi quest’anno per la pandemia. Si lavora, però, a progetti diversi e lo stesso assessore alla Promozione del territorio, Sino Caracappa, poche ore dopo la conclusione dell’appuntamento a Sciaccamare, ha parlato della disponibilità delle maestranze a collaborare e della volontà dell’amministrazione a mantenere la tradizione del Carnevale di Sciacca. Certo, andranno apportate modifiche sostanziali. Da parte dei Carnevali d’Italia c’è poi un fronte comune per ottenere adeguate risorse statali. La manifestazione per la parte riguardante l’intervento del Comune è sostenuta con le risorse dell’imposta di soggiorno.

A poche ore dallo svolgimento dell’iniziativa a Sciaccamare presentata da Vinz Termine, le associazioni La Nuova Avventura e il Comitato Nuova Idea, che hanno realizzato i due carri di fascia B, hanno deciso di non partecipare, «constata la situazione pandemica e decimati a causa del covid-19». Hanno chiesto al Comune di «procedere con la valutazione dei carri attraverso l’operato mostrato durante la festa, considerato che i due carri di categoria B hanno presentato alla giuria tutte le voci richieste dal bando, così da mettere finalmente fine a questa sciagurata edizione».

