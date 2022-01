Canicattì, furto in casa a San Silvestro: primo arresto dell'anno

Arrestato mentre tentava di abbandonare, scappando dalla finestra, l’abitazione che aveva appena razziato. È stato quasi sicuramente il primo arresto dell’anno in tutta la penisola quello realizzato dai poliziotti del commissariato di Canicattì che, pochi minuti dopo la mezzanotte fra venerdì e ieri, hanno prima circondato il rione di Borgalino e poi appunto bloccato il ladro quarantenne. Un uomo che aveva in tasca tutti i monili in oro di cui era riuscito ad impossessarsi.

È stato un Capodanno più che movimento nella città dell’uva Italia dove, allo scoccare della mezzanotte, i cittadini hanno segnalato un uomo che s’era intrufolato in un’abitazione di Borgalino. Gli agenti sono accorsi in maniera fulminea e hanno appunto circondato l’intero quartiere. Sapevano che il ladro era ancora all’opera nella residenza. Il quarantenne vistosi braccato ha tentato la fuga dalla finestra, ma non è servito a nulla perché è stato appunto acciuffato e arrestato in flagranza di reato. Un arresto avvenuto sotto gli occhi stupiti di tantissimi canicattinesi che hanno anche assistito al recupero, dalle tasche del quarantenne, del bottino.

