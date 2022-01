Organizzavano veglioni di Capodanno su Fb: denunce e multe nell'Agrigentino

Controlli di fine anno per verificare il rispetto delle misure anti Covid. Nell'Agrigentino sono stati identificati gli organizzatori di alcuni veglioni annunciati, per la notte di San Silvestro, e pubblicizzati su Facebook. Nel Catanese invece sono state chiusi due locali dove erano in corso danze oltre al cenone.

Complessivamente, in tutta Italia sono stati ispezionati 162 locali tra ristoranti, pub e luoghi di aggregazione su tutto il territorio nazionale, mentre sono 4.057 le persone controllate e sono state contestate 19 violazioni all’obbligo del super green pass, tra clienti trovati sprovvisti della certificazione verde rafforzata e titolari delle attività commerciali accusati di non controllare: oltre 10 mila euro le sanzioni amministrative.

In provincia di Agrigento poliziotti e carabinieri hanno sorvegliato i luoghi di ritrovo della città e oltre al controllo dei green pass hanno identificato gli organizzatori di alcuni veglioni annunciati per la notte del 31 dicembre e pubblicizzati su Facebook. Ma dopo la nuova impennata di contagi da Covid-19, la prefettura di Agrigento aveva vietato feste in piazza e veglioni.

Durante i controlli - effettuati dagli agenti del commissariato e dai carabinieri della compagnia di Canicattì - i carabinieri hanno sorpreso anche due addetti alla preparazione del cibo, di una panineria sprovvisti di green pass. Sono stati segnalati alla Prefettura, mentre l'attività commerciale è stata sospesa.

