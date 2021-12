Camastra, tornano a casa dopo una settimana di assenza e la trovano occupata

Rientro in casa da incubo per una famiglia di Camastra, in provincia di Agrigento. Dopo una settimana di assenza, i proprietari di un alloggio popolare nei pressi del cimitero trovano il loro appartamento occupato da un’altra famiglia. A rimanere fuori casa sono 3 persone: padre, madre e il figlio di quattro anni. L’uomo ha prima tentato di entrare ma capendo che chi era all'interno non sarebbe uscito ha presentato una denuncia contro gli occupanti della casa che però al momento restano al loro posto.

L'abitazione era stata ristrutturata da poco e all'interno ci sono mobili e documenti della famiglia "sfrattata", legittima assegnataria della casa, che adesso dovrà attendere il corso della giustizia prima di poter rientrare.

Sono tanti i casi in Italia di gente che trova la propria abitazione occupata e così anche lo Stato interviene con un sostegno economico, anche perchè rientrarne in possesso non è così immediato. Dopo la denuncia, polizia e carabinieri, infatti, non hanno il potere di far uscire immediatamente gli occupanti, né potrà il giudice penale condannare gli occupanti a restituirvi l’abitazione. I tempi dunque sono lunghi con ricorsi ad avvocati.

E proprio perchè questo fenomeno è sempre più in crescita, arriva, con l'ultima manovra finanziaria, un fondo di solidarietà da 10 milioni di euro per il 2022 in favore dei proprietari di immobili residenziali non utilizzabili perché occupati abusivamente. Lo prevede un emendamento riformulato, approvato dalla commissione Bilancio del Senato. Un impegno in questo senso era stato richiesto al governo da parte di Fratelli d'Italia. Secondo la norma, le modalità di attuazione saranno dettate con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello della Giustizia e con quello dell'Economia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio.

© Riproduzione riservata