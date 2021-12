Agrigento, truffa all'Inps e all'Inail: chieste 18 condanne

Il pm di Agrigento, Gloria Andreoli, ha chiesto la condanna di 18 dei 53 imputati per truffa ai danni di Inps ed Inail: venivano create - secondo l’accusa - false aziende con finti posti di lavoro che servivano per ottenere indennizzi reali per infortuni simulati. Le pene richieste sono comprese fra i 4 e i 12 anni di reclusione. Il processo nato dall’inchiesta «Demetra» è arrivato alle battute finali a distanza di 8 anni dal blitz dei carabinieri del 28 giugno del 2013.

