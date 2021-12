Allarme Covid tra i bambini, scuole chiuse a Castrofilippo e Sant'Elisabetta

L'allarme Covid tra i bambini si fa sentire soprattutto in provincia di Agrigento. Ieri il sindaco di Castrofilippo ha deciso di chiudere le scuole, oggi la stessa cosa ha fatto il sindaco di Sant'Elisabetta. La situazione inizia a preoccupare a poche ore dall'avvio della campagna vaccinale per i bambini tra i 5 e gli 11 anni.

A Sant'Elisabetta il primo cittadino, Mimmo Gueli, ha firmato un'ordinanza che dispone lo stop alle lezioni in presenza e la riapertura per lunedì 20, invitando gli istituti ad attivare la didattica digitale integrata.

In un post pubblicato su Facebook ha spiegato che la decisione è arrivata "per motivi cautelativi, in considerazione dell'aggravarsi della situazione emergenziale in paese che vede coinvolti i nostri piccoli e, per gli sviluppi della situazione in generale, al fine di contenere un'ulteriore diffusione del virus e di evitare un aggravamento della già difficile situazione. Raccomando a tutti voi la massima prudenza a tutela dei nostri piccoli".

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Agrigento sta monitorando la situazione che vede una impennata dei contagi tra tanti bambini. Un focolaio che non si esclude possa portare nelle prossime ore a misure restrittive anche da parte della Regione. Nel frattempo, come lo stesso sindaco ha annunciato, restano chiusi oggi anche gli uffici comunali per consentire l'attività di sanificazione.

Scuole chiuse anche a Castrofilippo dove l'ultimo bollettino indica 56 persone positive al Covid 19 su poco meno di 3.000 abitanti. Il sindaco Franco Badalamenti, dopo i dati comunicati dall'Asp di Agrigento, ha così deciso di interrompere per il momento le lezioni in presenza.

