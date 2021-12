Castrofilippo, cresce il numero di nuovi positivi. Dipendenti comunali in ufficio solo dopo il tampone

Un tampone prima di entrare oggi negli uffici comunali a Castrofilippo. È quanto avvenuto questa mattina dopo la disposizione del sindaco Antonio Badalamenti. La situazione in paese è preoccupante con intere famiglie contagiate, due classi delle medie in quarantena a causa di studenti che hanno contratto il virus, oltre 20 nuovi positivi al Covid e gente che, risultata contagiata al test rapido, attende l'esito del molecolare. I numeri sono destinati a crescere vertiginosamente.

Due i potenziali focolai: le scuole cittadine e gli uffici comunali. Entrambi, nei giorni scorsi, sono stati chiusi con ordinanza sindacale per procedere alla sanificazione dei locali e la sottoposizione a tampone dei cittadini. Dopo l'igienizzazione, il sindaco ha "disposto il rientro in sicurezza negli uffici comunali di tutti i dipendenti che, da lunedì 13 dicembre, dovranno effettuare un tampone prima di poter rientrare in servizio” e ribadisce il suo appello ai concittadini: “Chiedo di adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire l’infezione da Covid-19 nella consapevolezza di quanto sia elevato il rischio di contagio in questo preciso momento”. Il sindaco ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici nelle giornate del 13, 14 e 15 dicembre.

A Castrofilippo è stato riattivato il Coc, centro operativo comunale della Protezione Civile. I volontari dell’associazione “Giubbe Verdi", stanno aiutando i tanti cittadini che sono a casa per avere contratto il Covid o sono in attesa degli esiti del tampone molecolare che è stato effettuato: portano farmaci, generi di prima necessità ed alimentari a domicilio.

© Riproduzione riservata