Castrofilippo, 13 contagi in poche ore e altri 50 attendono l'esito del tampone

A Castrofilippo, paese agrigentino, nelle ultime ore sono stati accertati almeno 13 contagi al Covid e oltre 50 persone residenti attendono il responso del tampone molecolare dopo essere stati in contatto con soggetti risultati positivi. Due i potenziali focolai attenzionati in queste ore: le scuole cittadine e gli uffici comunali. Entrambi sono stati chiusi con ordinanza sindacale per procedere alla sanificazione dei locali e la sottoposizione a tampone dei cittadini.

Alto l’allarme del sindaco Franco Badalamenti che ha invitato i cittadini ad «adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire l’infezione ed il contagio da Covid-2019». Intanto è stato riattivato il Centro operativo comunale della Protezione Civile ed il sindaco è in stretto contatto con le autorità sanitarie del distretto di Canicattì ed Agrigento. Diverse le famiglie bloccate a casa che vengono rifornite di beni di prima necessità e farmaci dai volontari dell’associazione «Giubbe Verdi».

