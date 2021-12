Licata, sparò ai tecnici che collocavano le microspie ma non per uccidere: pena ridotta

Sparò all’indirizzo di alcuni tecnici che stavano installando delle microspie davanti alla sua abitazione, ma non lo fece con l’intenzione di ucciderli: i giudici della Corte di appello di Palermo hanno assolto Paolo Greco, licatese, 24 anni, dall’accusa di tentato omicidio. La pena nei suoi confronti, di conseguenza, è stata ridotta da 12 anni a 5 anni e 4 mesi essendo stato riconosciuto colpevole per la sola accusa legata al porto e alla detenzione dell’arma.

I tre tecnici, in piena notte e scortati dalla squadra mobile, stavano collocando delle microspie davanti all’abitazione del licatese nell’ambito di un’altra indagine, per usura ed estorsione con metodo mafioso per cui è finito pure a processo insieme al padre. La sparatoria è avvenuta l’8 marzo del 2019. Greco, secondo la ricostruzione dell’episodio, si sarebbe accorto della presenza dei tecnici e gli avrebbe sparato addosso alcuni colpi con un’arma giocattolo modificata. La prontezza di uno degli installatori, che gli tirò addosso una scala mentre i poliziotti correvano in loro soccorso all’inizio della stradina, ha evitato il peggio. Greco, che ha sempre negato di essere lui l’uomo che ha sparato, è stato arrestato nella notte ad alcuni chilometri di distanza. I giudici di appello, accogliendo parte delle tesi sostenute dai difensori, gli avvocati Giovanni Castronovo e Francesco Lumia, sono arrivati alla conclusione che è stato Greco, in effetti, a sparare ma che non aveva l’intenzione di uccidere i tecnici.

