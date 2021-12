La morte del giovane Dario Di Nolfo a Lisbona, lo sgomento del sindaco di Agrigento

Sgomento ad Agrigento per la morte a Lisbona dello studente 27enne Dario Di Nolfo. Il giovane, presente in Portogallo con il progetto Erasmus, è deceduto per le conseguenze delle ferite riportate nell’esplosione verificatasi alcuni giorni fa nell’abitazione, causata da una fuga di gas. Ferite altre cinque persone.

«A nome mio e dell’intera giunta mi associo al dolore della famiglia dell’amico Roberto Di Nolfo per la morte del giovane figlio Dario», scrive su Facebook il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè.

