Covid, aumento dei contagi fra gli studenti: chiuse tutte le scuole a San Giovanni Gemini

Scuole chiuse a San Giovanni Gemini lunedì 6 e martedì 7 dicembre. L'amministrazione comunale ha deciso di avviare un intervento di sanificazione in tutti gli istituti scolastici, in attesa di effettuare una valutazione complessiva dei contagi da Coronavirus. La scelta è legata all'aumento dei cittadini risultati positivi in zona, così come nel resto del territorio nazionale, in queste ultime settimane.

In particolare "si è registrato un aumento dei casi d’infezione da covid-19 nella popolazione scolastica" spiega il sindaco del Comune agrigentino, Carmelo Panepinto.

Ed è lo stesso primo cittadino ad essere cauto anche per la ripresa della attività scolastica: "I dati forniti dall’Azienda Sanitaria nel corso della prossima settimana, ci consentiranno di adottare decisioni adeguate per il prosieguo delle attività didattiche fino alle prossime Festività Natalizie. D’intesa con il referente covid dell’Azienda Sanitaria e il Dirigente Scolastico sarà successivamente valutata l’opportunità di effettuare uno screening generale sulla popolazione scolastica,” continua il primo cittadino.

Ricordiamo ancora una volta che "per superare l’epidemia, che si sta riproponendo con forza con l’inizio dell’inverno, è assolutamente necessario il rispetto delle regole da parte di tutti noi".

© Riproduzione riservata