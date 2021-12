Ravanusa, autobotte distrutta dalle fiamme: indagini sulle cause del rogo

Un autocarro è stato distrutto dalla fiamme, nella notte tra martedì e ieri, a Ravanusa. Il mezzo, che serviva per trasportare acqua, appartiene ad un agricoltore di 51 anni. Ad accorgersi delle fiamme è stato lo stesso proprietario che ha cercato in tutti i modi di spegnere l'incendio ma non c'è riuscito: il mezzo è andato distrutto.

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e i carabinieri della stazione di Ravanusa, coordinati dal comando della Compagnia di Licata. I militari, da una prima ricostruzione, sembra non abbiano trovato tracce di liquido infiammabile ma non escludono alcuna ipotesi: né la causa dolosa, né quella accidentale. Ascoltato anche il proprietario dell’autocarro.

Spetterà, adesso, ai carabinieri, capire le cause del rogo ed accertare eventuali atti dolosi.

