Pensionato ucciso a Raffadali, chiesto l'ergastolo per uno dei presunti killer

La condanna all’ergastolo per uno dei killer - il trentaseienne Angelo D’Antona - e 16 anni di carcere per Antonino Mangione, 41 anni, che ha collaborato con gli inquirenti raccontando di avere ricevuto l’incarico di commettere l’omicidio e di averlo organizzato ingaggiando due esecutori materiali.

Sono stati chiesti, a conclusione della requisitoria, dal pubblico ministero Sara Varazi per due imputati dell’inchiesta per l’omicidio del pensionato di Raffadali, Pasquale Mangione.

