Agrigento, sequestrato il depuratore di Villaggio Mosè

I carabinieri del Noe hanno sequestrato il depuratore del Villaggio Mosè rilevando il malfunzionamento dell'impianto a servizio di tutta l'area di Villaggio Mosè, Cannatello e Favara.

Il sequestro, da quello che è trapelato, sarebbe scattato per il malfunzionamento della vasca di ossidazione dovuto alla rottura di due pompe che sarebbero stati adesso sostituite da Aica, che si scontra persino con l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio e materie prime a causa della chiusura di credito da parte delle aziende fornitrici. Tra l'altro gli interventi sarebbero stati resi difficili dal maltempo di questi giorni, anche perché l'area non era raggiungibile.

La direzione di Aica proporrà ricorso contro il sequestro, contestando che la curatela fallimentare che presta, in affitto, uomini e mezzi non ha mai formalizzato il passaggio di consegne, e ad oggi la società pubblica non avrebbe ricevuto una specifica relazione sulle situazioni di criticità degli impianti.

