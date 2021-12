Casalinga palermitana scippata dall'ex convivente a Montevago

Nella mattinata di ieri una donna 46enne, di origini palermitane, residente a Montevago, casalinga, separata, si è recata presso la locale Stazione Carabinieri per denunciare che poco prima era stata scippata della propria borsa mentre percorreva a piedi le vie del centro. In particolare la donna denunciava che veniva avvicinata da un’autovettura- fiat punto- con due uomini a bordo. Il passeggero dopo essere sceso dall’auto le strappava la borsa che aveva a tracolla per poi dileguarsi con il complice che lo attendeva in auto. I Carabinieri, sulla scorta delle informazioni fornite dalla vittima, che ha riconosciuto nell’ex convivente uno dei due soggetti, hanno individuato e rintracciato gli autori.

Si tratta di un umo di 49anni, originario di Menfi, disoccupato, ex compagno della vittima e di un 63enne anch’egli residente a Menfi disoccupato. La borsa della donna conteneva la somma in contanti di euro 160, il proprio telefono cellulare oltre a vari effetti personali. I due soggetti sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Sciacca per il reato di furto con strappo in concorso.

© Riproduzione riservata