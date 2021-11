Barconi dismessi nel porto di Lampedusa, esposto in Procura di Legambiente: «Inquinano»

Legambiente Sicilia, che gestisce la riserva naturale Isola di Lampedusa, ha presentato un esposto alla Procura di Agrigento sul mancato smaltimento dei barconi utilizzati da migranti che restano nel porto dell’isola dopo essere stati sequestrati e «non sono messi immediatamente in sicurezza almeno con la bonifica dagli idrocarburi e da altri rifiuti e collocando barriere, spanne assorbenti ed altri presidi a fini di prevenzione».

L’associazione ha chiesto al ministero della Transizione ecologica, alla Prefettura di Agrigento ed alla Guardia costiera “un immediato intervento di rimozione e bonifica e di verifica delle conseguenze ambientali di quanto accaduto». Legambiente, in una nota, ricorda che tutto l’ambito marino circostante l’isola, compreso il porto, è vincolato dall’Unione europea come Zona di protezione speciale per l’elevato valore naturalistico e quindi il degrado ambientale che si sta verificando ormai da mesi costituisce anche violazione delle norme comunitarie di protezione dei Siti Natura 2000.

