Incidente a Favara, fugge all'Alt della polizia e si schianta con l'auto contro un muretto

Si schianta con l'auto contro un muretto dopo essere scappato ad un posto di blocco della polizia. È accaduto a Favara. L'uomo, un 23enne, in viale Delle Dune di San Leone, ha visto davanti a se l'Alt degli agenti ma invece di fermarsi ha accelerato, fuggendo. Subito i poliziotti si sono messi all'inseguimento ma ha forato uno pneumatico e ha perso il controllo della vettura, una Fiat Punto, che è finita contro un muretto di recinzione.

Il giovane era in stato confusionale e i poliziotti che lo inseguivano lo hanno bloccato. Ma il 23enne va in escandescenze e viene poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L'arresto è stato convalidato ieri, ma il giudice non ha applicato nessuna misura cautelare a carico del 23enne. Non si conosce il motivo per cui il giovane non si sia fermato all'Alt della polizia.

© Riproduzione riservata