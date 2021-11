Covid, operatore della mensa positivo a Ribera: colleghi in isolamento e pasti sospesi nelle scuole

Un operatore della mensa scolastica di Ribera è risultato positivo al Coronavirus e così fino al prossimo 9 dicembre il servizio che fornisce i pasti alle scuole sarà sospeso. Tutti i colleghi, come da protocollo, sono stati sottoposti a tampone, che ha avuto esito negativo. I dipendenti, comunque, rimarranno in isolamento per alcuni giorni e poi verranno nuovamente sottoposti a tampone. Nel frattempo, però, si è reso necessario sospendere il servizio mensa.

Questa mattina, inoltre, l'Asp di Agrigento ha reso nota la positività di otto residenti a Ribera, tutti posti in isolamento presso il proprio domicilio. Salgono così a 28 gli attuali casi, mentre ci sono 9 persone in quarantena per essere stati a contatto con un soggetto positivo.

Anche oggi, fa sapere è proseguito lo screening per alcuni alunni delle scuole di Ribera. "È importante da parte delle famiglie la massima collaborazione - fa sapere in una nota il sindaco di Ribera -, nell’interesse proprio e della comunità intera: il tampone non è un obbligo ma un presidio di monitoraggio della salute che viene messo a disposizione di tutti. Dall'inizio del mese di novembre si sono rilevati alcuni casi di contagio a livello locale anche nelle scuole primarie e secondarie di primo grado".

"Con la collaborazione di tutti - conclude - dobbiamo ridurre la diffusione dell’infezione in ambito scolastico e in ambito comunitario per evitare i provvedimenti conseguenti che tutti già conosciamo (isolamento, quarantena, didattica a distanza, etc.)".

