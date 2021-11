Concorso per 28 posti al Comune di Sciacca: si presentano più di ottomila persone

Sono 8.104 i partecipanti al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 28 persone bandito dal Comune di Sciacca. Le prove preselettive inizieranno oggi pomeriggio nel complesso alberghiero di Sciaccamare, e si concluderanno venerdì.

Ogni giorno sono previste sessioni mattutine e pomeridiane per garantire lo svolgimento delle prove. Otto i profili professionali previsti: da agente di polizia municipale (2.422 candidati per 5 posti disponibili) ad impiegato amministrativo contabile (2.617 aspiranti per 6 posti). Il concorso prevede inoltre l’assunzione di un istruttore direttivo di polizia municipale, di un esperto informatico, di 4 istruttori direttivi tecnici, di 4 istruttori tecnici, di 2 assistenti sociali e di 5 istruttori direttivi amministrativi.

Il concorso era stato bandito a marzo, ma dopo la presentazione delle prime 7.000 candidature circa i termini furono riaperti come previsto dal decreto Brunetta sul reclutamento nella pubblica amministrazione per snellire le procedure di assunzione anche attraverso la riduzione del numero delle prove previste nei concorsi.

