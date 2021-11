Scompare poliziotto della Scientifica a Lampedusa, trovato lo scooter abbandonato

Un poliziotto, assistente scelto aggregato della Scientifica, è scomparso a Lampedusa. Si tratta di un agente di 31 anni che non si è presentato in servizio e che, a partire dalle ore 18,30,- stando a quanto trapela - ha il telefono cellulare irraggiungibile. Qualcuno ha ritrovato in località Ponente, abbandonato, lo scooter utilizzato dall’assistente scelto. Preoccupandosi, ha subito allertato i vigili del fuoco del distaccamento terrestre. Sul posto si sono subito precipitati non soltanto i pompieri, ma anche la Guardia di finanza e i carabinieri.

Le operazioni di ricerca vengono coordinate dai vigili del fuoco del distaccamento terrestre di Lampedusa che si stanno muovendo rapidamente, nonostante il buio della notte e l’area decisamente impervia, in tutta la località e che stanno allargando a macchia d’olio le ricerche. Oggi è previsto l’arrivo sull’isola delle unità cinofile dei vigili del fuoco a Lampedusa.

