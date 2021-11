Raffica di sbarchi a Lampedusa, hotspot scoppia: via ai trasferimenti

Un barcone con a bordo 70 migranti è stato avvistato e soccorso, dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza, al largo di Lampedusa. Il gruppo è sbarcato da poco a molo Favarolo e sta per essere trasferito all’hotspot di contrada Imbriacola dove sono, al momento, presenti 995 ospiti, a fronte dei 250 posti disponibili.

La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha disposto, per alleggerire le presenze nella struttura, un piano di trasferimenti che prenderà il via domattina. Sessantacinque persone verranno imbarcate sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle e sempre domani si procederà ai trasferimenti sulla nave quarantena Atlas che sta facendo rotta verso Lampedusa dove giungerà in mattinata. La nave Atlas ha a disposizione 320 posti.

© Riproduzione riservata