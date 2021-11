Agrigento, l’arcivescovo sceglie una laica per dirigere il museo diocesano

Una laica al vertice del Museo Diocesano di Agrigento. Si tratta di Domenica Brancato, storico dell’Arte e conservatore, già in forza alla struttura ecclesiale. Prende il posto di don Giuseppe Pontillo, che ha visto nascere e crescere il Museo Diocesano e lo ha condotto per due lustri. Uno storico passaggio delle consegne. Il Mudia si tinge di rosa come i Musei del Vaticano. La nomina di Domenica Brancato è stata decisa dall’arcivescovo, Alessandro Damiano. «Grazie per la fiducia - ha commentato a caldo il neo direttore - in quanto questo è un impegno grande di cui sono onorata e che mi auguro di potere portare avanti nel miglior modo possibile». L’incarico avrà una durata di cinque anni.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un ampio servizio di Giovanna Neri

