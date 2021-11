Agrigento, nuove attrezzature in arrivo nei pronto soccorso della provincia

Si potenzia la dotazione di attrezzature, arredi e dispositivi sanitari nei pronto soccorso dei cinque presìdi ospedalieri della provincia di Agrigento. Grazie alla recente approvazione ed aggiudicazione di una procedura negoziata in più lotti, si legge in una nota dell’Azienda sanitaria provinciale, sono in arrivo nelle aree di emergenza ospedaliere diverse tipologie di barelle (10 a cucchiaio, 26 da trasporto, 14 per degenza ad altezza variabile, 5 bariatriche e 5 per emergenza), 47 carrozzine (42 standard e 5 bariatriche), 160 collari cervicali e 22 nuove sedute per le stanze d’attesa. Già consegnate ai reparti le prime carrozzine, 10 al «San Giovanni di Dio» di Agrigento e 10 al «Barone Lombardo» di Canicattì. In fase di fornitura i restanti presìdi per un investimento deliberato dalla direzione strategica dell’Asp Agrigento di oltre 125 mila euro.

