Soccorso barcone con 400 migranti, arriveranno a Lampedusa

Nella notte le navi delle ong tedesche Sea Eye e Mission Lifeline hanno soccorso 400 persone in acque sar maltesi. I migranti sono ora sulla Sea Eye 4 che trasportava già altri 400 salvati nei giorni scorsi. La nave sta procedendo verso Lampedusa. «È una vergogna che Malta abbia ignorato le chiamate di aiuto», affermano le ong che riferiscono di essere intervenuti in aiuto ad una barca di legno di due piani con una falla nello scafo dalla quale entrava acqua e rischiava di affondare.

Un'altra nave, la Ocean Viking, si trova nelle acque a sud di Lampedusa con a bordo 245 migranti soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia. Vicino alla nave di Sos mediterranee c’è anche la Sea Eye.

Lo sfogo del ministro Lamorgese

«Abbiamo navi di ong che hanno tanti migranti a bordo. È giusto che si salvino, ma è ingiusto che sia solo l’Italia» a farlo. «Non può essere un carico che deve avere solo il Paese di primo approdo». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, parlando alla firma di un protocollo d’intesa per corridoi umanitari di afghani. «È ingiusto anche perchè siamo in pandemia e abbiamo difficoltà organizzative. Di questo - ha aggiunto - ne ho sempre parlato con la commissaria europea Ylva Johansson e lo farò anche in questi giorni. Serve maggiore partecipazione dei Paesi europei per una giusta redistribuzione dei migranti secondo il principio di solidarietà».

IN AGGIORNAMENTO

