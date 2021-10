Volontariato, l'UniCredit dona un'auto all’Avulss di Sciacca

L’AVULSS (Associazione di Volontariato per le Unità Locali Socio-Sanitarie) è presente nel territorio dal 2005 ed opera presso l’Ospedale Giovanni Paolo II, il Poliambulatorio, il Centro Diurno Alzheimer e la Casa circondariale di Sciacca. Negli anni l’Associazione è divenuta un punto di riferimento per la cittadinanza per le azioni di solidarietà che sono state messe in atto in vari settori del sociale; tra le iniziative messe in campo il sostegno a favore delle future mamme per affrontare la gravidanza con tranquillità e la creazione dell’Angolo della Dolce Attesa, un ambiente accogliente per mamme, papà e bambini. Il progetto “Un aiuto per tutti”, invece, ha riguardato i detenuti della Casa Circondariale con lo svolgimento di colloqui con i detenuti per prestare aiuto materiale e spirituale.

Nell’ultimo periodo l’Associazione, insieme al Comune di Sciacca e ai Vigili del Fuoco in congedo, ha lanciato il progetto “Armadio solidale”, mirato a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di donare indumenti e quant’altro (culle, passeggini, fasciatoi, seggioloni, ecc.) possa occorrere ai bambini da 0 a 7 anni e ha istituito uno sportello di ascolto per le future neo mamme. L’Armadio Solidale, ospitato in un locale confiscato, ha già aiutato più di 40 famiglie ed è stato sostenuto dalle donazioni di più di 80 benefattori. L’autovettura consentirà il trasporto di anziani, disabili e la consegna di indumenti, arredi e tutto quello che l’Associazione ha ricevuto in donazione.

“La donazione di UniCredit - ha sottolineato Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia - è stata resa possibile grazie a ‘UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico, e conferma la vicinanza della banca alle comunità in cui opera. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso questo prodotto bancario, UniCredit ha assegnato in Sicilia oltre 1 milione 970 mila euro a 181 onlus che operano nell’isola”.

“L'Associazione AVULSS di Sciacca - ha dichiarato Maria Concetta Venezia, presidente dell’associazione - ringrazia sentitamente UniCredit per la generosa donazione che testimonia la fiducia e la stima per i servizi svolti a favore della nostra comunità soprattutto in un periodo difficile e tribolato come quello pandemico. I volontari Avulss, nonostante i rischi e le enormi difficoltà incontrate, hanno continuato a prestare la loro opera, sempre nel rispetto delle norme anticovid, con grande spirito di solidarietà e alto senso di umanità , interpretando i principi ed i valori cristiani dell'Avulss e del suo fondatore Don Giacomo Luzietti”.

