Agrigento, via alla campagna di vaccinazione antinfluenzale

Prende il via oggi la campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale, per la prevenzione della malattia e delle sue complicanze, avviata dall’Asp di Agrigento. Le vaccinazioni vengono effettuate su tutto il territorio negli studi dei medici di famiglia e nei centri vaccinali aziendali.

I medici di medicina generale hanno già ricevuto i primi quantitativi di vaccino per le persone di età pari o superiore ai 65 anni e, progressivamente, riceveranno anche le successive forniture di vaccino per tutti gli under 65 che ne hanno diritto. Il programma di vaccinazione è rivolto anche ai bambini a partire dai 6 mesi di età, ai soggetti con patologie a rischio di ogni età, alle persone ricoverate in strutture per lungodegenti, ai familiari di persone ad alto rischio, ai soggetti appartenenti alle categorie di pubblico interesse collettivo, agli operatori sanitari e di assistenza e al personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani (come i veterinari e gli addetti agli allevamenti e ai macelli), alle donne a qualsiasi trimestre di gravidanza, ai donatori di sangue. In co-somministrazione con l'antinfluenzale è offerto il vaccino anti-pneumococcico (per la prevenzione di patologie quali otiti, polmoniti, bronchiti, meningiti ) ed anti-zoster. Il periodo indicato per la somministrazione del vaccino antinfluenzale termina il 28 febbraio dell’anno prossimi e ciò per poter garantire livelli efficaci di copertura anticorpali nel tempo.

