La statale 115 Sud Occidentale Sicula è stata chiusa provvisoriamente, in entrambe le direzioni, a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, per consentire attività di verifica e l’intervento di ripristino, dopo che il personale Anas ha rilevato un distacco di calcinacci dalla volta della galleria Rocca di Corvo. Il traffico veicolare è stata deviata lungo la statale 576 Di Furore e la statale 410 Di Naro.

