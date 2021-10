Sequestrata discarica abusiva tra Agrigento e Palma di Montechiaro

I Carabinieri della Stazione di Villaggio Mosè hanno proceduto al sequestro di una vera e propria discarica abusiva ove sono stati rinvenuti rifiuti eterogenei costituiti da mobili vari, fusti di vernice vuoti, materiali edili di risulta, e lastre in eternit. La discarica è stata individuata nel territorio agro tra Agrigento e Palma di Montechiaro in Località Rocca di Corvo Sfondato Soprano. L’area di circa 25 mila mq. è stata sequestrata e messa in sicurezza dai Carabinieri di Villaggio Mosè che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire ai responsabili dell’abbandono dei rifiuti

© Riproduzione riservata