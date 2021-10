La palazzina della droga a Canicattì, per una delle tre donne misure più pesanti in arrivo

I carabinieri di Canicattì hanno deferito una delle donne colpite dalla misura cautelare eseguita nei giorni scorsi nell’ambito dell’operazione Vittoria, condotta dai militari per contrastare lo spaccio di droga nell’omonima via di Canicattì. L’indagata, sottoposta all’obbligo di dimora con vincolo di restare in casa nelle ore notturne, non è stata trovata dai carabinieri che svolgono serrati controlli su quel civico di viale della Vittoria, teatro dello spaccio. Nei suoi confronti è già stato chiesto dall’autorità giudiziaria di valutare l’inasprimento della misura cautelare.

