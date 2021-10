Camion si ribalta sulla statale 122 e perde il carico, ferito l'autista

Un camion si è ribaltato lungo la statale 122 "Agrigentina", all'altezza del viadotto Petrusa e ha perso parte del carico, numerose carcasse di auto già demolite, finite sull'asfalto.

Il conducente del mezzo pesante è uscito dalla cabina di guida ed è rimasto lievemente ferito. I sanitari del 118 giunti sul posto lo hanno trasportato in ospedale.

E' stata chiusa la rampa di ingresso alla statale 640 in direzione Porto Empedocle e il traffico deviato. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i Vigili del Fuoco ed i carabinieri per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza.

