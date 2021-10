Incendio in casa, paura a Sciacca: i carabinieri salvano un'anziana

Momenti di paura a Sciacca per un incendio in un'abitazione. I carabinieri del Nucleo radiomobile sono intervenuti in via Cava dei Tirreni dove era scoppiato un rogo a causa del maltempo. Le fiamme erano divampate dal bagno dell'appartamento, probabilmente a causa di un corto circuito che ha danneggiato la rete elettrica della zona.

L’incendio è stato subito domato dalla proprietaria dell’abitazione, una donna di 70 anni, con l’aiuto dei carabinieri intervenuti per salvarla. L'anziana, leggermente intossicata dal fumo, è stata sottoposta alle cure mediche da parte del personale del 118 giunto sul posto.

Spento l'incendio, sono ora in corso di quantificazione i danni che da un primo riscontro riguarderebbero solo una parte dell'abitazione.

