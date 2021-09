Agrigento, nuove fermate per il camper vaccinale "Hub a casa tua"

Nuove fermate per il camper vaccinale di Asp Agrigento con l'iniziativa "hub a casa tua" che nei prossimi giorni farà tappa a Licata e Palma di Montechiaro. La campagna vaccinale anti Covid con le vaccinazioni a domicilio, messa a punta dall'azienda sanitaria agrigentina, prevede, in collaborazione con le amministrazioni comunali, la presenza dei sanitari, medici e infermieri, nei due centri per la somministrazione del vaccino a tutti gli over 12 non ancora coperti dalla protezione.

Si inizia a Licata, nel fine settimana, con un presidio attivo venerdì e sabato prossimi in piazza Progresso, dalle 10 alle 18, e domenica prossima, nella stessa fascia oraria, in piazza Attilio Regolo. Inoltre, da lunedì 4 a giovedì 7 ottobre le vaccinazioni si sposteranno in piazza Matteotti, a Palma di Montechiaro, dove il camper Asp Agrigento sarà presente ancora dalle 10 alle 18.

