Il Giro di Sicilia fa tappa a Licata, il 28 settembre scuole e uffici chiusi

Il Giro di Sicilia 2021 fa tappa anche a Licata. In occasione della gara ciclistica, il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole e di alcuni uffici comunali nella giornata di martedì 28 settembre.

La prestigiosa corsa ciclistica a tappe, il 28 settembre partirà da Avola e, dopo 179 chilometri, attraverserà Licata fino a giungere al traguardo di Piazza Progresso. L’amministrazione comunale, con due distinte ordinanze, ha disposto la chiusura di tutte le scuole e di alcuni uffici comunali.

Nel dettaglio, con la prima ordinanza, la 76 del 24 settembre 2021, si dispone, per il giorno 28 settembre 2021, la chiusura degli Uffici e Servizi Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, UGSIT, al fine di consentire l'utilizzo dei locali del complesso del Carmine a titolo temporaneo e gratuito quale luogo individuato per il "Quartier Tappa di Licata". Per tutta la durata della chiusura degli uffici, saranno garantiti, da parte del Dipartimento presso cui sono incardinati, i servizi indispensabili ed indifferibili mediante modalità e strutture ausiliarie.

Con la seconda ordinanza, la 77 del 24 settembre 2021, si dispone, sempre per il giorno 28 settembre 2021, la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati presenti sul territorio di Licata per consentire il più regolare e sicuro svolgimento della manifestazione.

