"Hub a casa tua", a Raffadali 300 vaccini in 3 giorni: ora tappa a Ravanusa e Campobello

Sono trecento i cittadini che in tre giorni hanno fruito del servizio «hub a casa tua» promosso dall’Asp di Agrigento e concluso ieri in piazza Progresso, a Raffadali, per dare un’accelerata alla campagna vaccinale anti Covid. L’iniziativa «on the road» prosegue da oggi fino a domenica prossima, a Ravanusa e Campobello di Licata.

Questa mattina, dalle 9 alle 13, un’équipe composta da medici, infermieri e professionisti ha somministrato dosi di vaccino nell’Istituto d’istruzione superiore statale «Giudici Saetta e Livatino» di Ravanusa, mentre nel pomeriggio, fino alle 18 le inoculazioni si spostano in piazza XXV Aprile.

Nei due giorni successivi le vaccinazioni itineranti faranno tappa a Campobello di Licata: domani, dalle 9 alle 13, nell’Istituto tecnico commerciale «Gino Zappa» e dalle 14 alle 18 in piazza XX Settembre.

Sabato prossimo, dalle 10 alle 18, sarà ancora piazza XX Settembre ad accogliere tutte le persone che vorranno immunizzarsi a Campobello di Licata. Domenica prossima si tornerà a Ravanusa, in piazza XXV Aprile dalle 10 alle 18, per la giornata conclusiva di somministrazioni.

"I vaccini di prossimità - si legge in una nota di Asp Agrigento - messi in campo con «hub a casa tua», puntano a colmare alcune difficoltà di spostamento da parte dei cittadini verso i centri vaccinali aziendali e a facilitare l’accesso alla profilassi anti Covid soprattutto in aree geografiche della provincia dove si registra ancora un tasso di adesione alla vaccinazione fra i più bassi».

Per accedere al servizio, disponibile senza prenotazione per tutti gli over 12, è sufficiente esibire la tessera sanitaria.

