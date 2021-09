Palma di Montechiaro, omicidio e traffico d’armi: in 11 sotto processo

L’inchiesta per la faida di Palma di Montechiaro, con due omicidi messi a segno come conseguenza di una scia di sangue innescata per il furto di alcuni attrezzi agricoli, approda in aula per il dibattimento ma alcune notifiche non sono andate a buon fine.

L’ammissione dei mezzi di prova e l’audizione dei primi testi, davanti alla Corte di assise di Agrigento presieduta da Alfonso Malato, slitta così all’8 ottobre: il giudice per l’udienza preliminare Micaela Raimondo, nei mesi scorsi, ha disposto il rinvio a giudizio di undici dei dodici imputati inizialmente coinvolti.

Si tratta di Ignazio Rallo, 40 anni; Roberto Onolfo, 29 anni; Giuseppe Rallo, 28 anni; Angelo Castronovo, 64 anni; Pino Azzarello, 40 anni; Giuseppe Azzarello, 23 anni; Carmelo Pace, 49 anni; Noemi Maria Concetta Oteri, 22 anni; Giacomo Alotto, 62 anni; Gaetano Gioacchino Burgio, 50 anni e Giuseppe Giganti, 44 anni.

Francesco Orlando, 26 anni, imputato di favoreggiamento, ha invece chiesto la messa alla prova, attraverso il suo legale Rosario Magliarisi.

