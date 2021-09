Agrigento e Grotte, volontari all'opera per... "pulire il mondo"

Due giornate di attività e due siti diversi per migliorare il territorio e formare coscienze libere. Torna l’appuntamento con «Puliamo il mondo 2021» promosso da Legambiente. La manifestazione ecologista si svolgerà in due momenti: venerdì 24 settembre a Grotte e domenica 26 settembre nel capoluogo.

Per tutta la mattinata del prossimo 26 settembre, dalle ore 9 alle ore 13, i volontari saranno impegnati lungo la strada che lambisce il boschetto di Maddalusa e dentro il bosco stesso, per rimuovere i rifiuti e la spazzatura che sono stati abbandonati nella zona. Legambiente Circolo Rabat, insieme a Team Spiagge Pulite, I ragazzi della Trinacria, Wwf Agrigento, la Cooperativa Sociale il Delfino, Comunità Slow Food Zagara, oltre a rimuovere i rifiuti, lancerà un messaggio di speranza per un futuro sostenibile, ma anche di pulizia del mondo dai pregiudizi.

«Per questo motivo – spiega Daniele Gucciardo, presidente del Circolo Rabat di Legambiente - il gruppo di volontari sarà composto anche da alcuni minori non accompagnati ospiti della cooperativa Il Delfino e dai membri della Comunità Slow Food Zagara, che si occupa della valorizzazione della biodiversità multiculturale in campo alimentare nel nostro territorio».

A Grotte l’appuntamento con i volontari di Puliamo Il Mondo è in programma nella mattinata del 24 settembre, dalle ore 10. Tutto il materiale necessario per le attività di pulizia (guanti, sacchi e cappellini) verrà fornito gratuitamente ai partecipanti. Legambiente, per l’organizzazione di Puliamo il mondo e le varie attività di pulizia, rispetterà tutte le misure di sicurezza e di distanziamento previste dalla normativa anti-covid 19.

© Riproduzione riservata