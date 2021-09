Le Antiche terme di Sciacca invase dai rifiuti riacquistano decoro, zona bonificata

Da un lato la bonifica di zone della città trasformate in discarica e dall’altro un inasprimento dei controlli sia con le telecamere mobili che con l’intervento di agenti della Polizia locale in borghese.

Sono saliti a 40 i verbali per abbandono di rifiuti elevati a Sciacca, ma bisogna fare i conti anche con comportamenti incomprensibili come quello di una persona multata per abbandono di rifiuti in contrada Gaddimi e che adesso è stata segnalata, ancora una volta, dalle telecamere, attraverso il numero di targa della sua auto, in località Santa Maria. Il piano del Comune, comunque, va avanti e in questi giorni è stata bonificata la zona delle Antiche Terme Selinuntine, una tra le più belle realtà della città.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Enna del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE