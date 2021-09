Un uomo di 45 anni di Porto Empedocle è stato arrestato in flagranza di reato in seguito ad una perquisizione che ha consentito di trovare, sia nel proprio pc che in alcuni dispositivi mobili, diverse foto e video pedopornografici.

L’indagine, svolta sul campo dalla polizia postale, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata